Почти 45% жителей Нижегородской области сделали прививку от гриппа Общество

В Нижегородской области прививку от гриппа уже сделали 44,8% жителей (1,4 млн человек). Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, всего в регион поступило 1,422 млн доз вакцины от гриппа, в том числе 293,5 тыс. доз детской вакцины. Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что основная часть прививочной кампании завершается 30 ноября, при этом работодателям рекомендовано привить не менее 75% работников.

По данным на 27 ноября, в Нижегородской области вирус гриппа лабораторно подтвержден у 12 человек. Из-за заболеваемости вирусными инфекциями образовательный процесс приостановлен в 3,6% школ и детсадов региона.

Ранее эпидемиологи заявили о росте заболеваемости ОРВИ в России. Также сообщалось об активизации COVID-19, гриппа и ОРВИ.