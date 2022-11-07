Эпидемиологи заявили о росте заболеваемости ОРВИ в России

В частности, эпидемиолог посоветовал использовать медицинские маски в общественном транспорте, магазинах и других местах с больше скоплением людей; помнить о гигиене рук, не контактировать с людьми, у которых есть признаки заболевания, а также по возможности соблюдать соцдистанцию. Эксперт напомнил и о вакцинации, которая защищает от тяжёлого течения заболеваний и их осложнений."По данным научных исследований, ношение даже обычной медицинской маски здоровым человеком снижает риск заражения, однако её эффективность тем выше, чем большее количество людей в помещении находятся в маске. Следует отметить, что повторное использование маски недопустимо, а смену необходимо производить каждые два часа или чаще", - приводит слова Полибина ТАСС.
Ранее сообщалось, что рост активности свиного гриппа H1N1 в наступившем осенне-зимнем сезоне зафиксирован в России. Специалисты Роспотребнадзора РФ сообщали и о росте активности вирусов гриппа A (H3N2) и B.
Напомним также, что энтеровирусная инфекция с симптомами стоматита циркулирует в Нижегородской области.
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