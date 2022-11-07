Эпидемиологи заявили о росте заболеваемости ОРВИ в России Общество

Российские эпидемиологи фиксируют увеличение случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), сообщает телеканал "360" . Так, по словам главного внештатного эпидемиолога Минздрава РФ Романа Полибина, речь идёт о парагриппе, гриппе, респираторно-синцитиальной, аденовирусной, риновирусной и других инфекциях. Эксперт подчеркнул, что до сих пор сохраняются высокие риски заболевания COVID-19. В связи с этим следует не забывать о простых мерах профилактики и снижения риска заражения.

В частности, эпидемиолог посоветовал использовать медицинские маски в общественном транспорте, магазинах и других местах с больше скоплением людей; помнить о гигиене рук, не контактировать с людьми, у которых есть признаки заболевания, а также по возможности соблюдать соцдистанцию. Эксперт напомнил и о вакцинации, которая защищает от тяжёлого течения заболеваний и их осложнений.

"По данным научных исследований, ношение даже обычной медицинской маски здоровым человеком снижает риск заражения, однако её эффективность тем выше, чем большее количество людей в помещении находятся в маске. Следует отметить, что повторное использование маски недопустимо, а смену необходимо производить каждые два часа или чаще", - приводит слова Полибина ТАСС

Ранее сообщалось, что рост активности свиного гриппа H1N1 в наступившем осенне-зимнем сезоне зафиксирован в России. Специалисты Роспотребнадзора РФ сообщали и о росте активности вирусов гриппа A (H3N2) и B.

Напомним также, что энтеровирусная инфекция с симптомами стоматита циркулирует в Нижегородской области.