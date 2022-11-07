Нижегородская область стала второй в стране в 2022 году по числу высаженных деревьев Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область в 2022 году высадила почти 2,4 млн саженцев хвойных деревьев. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, область заняла второе место по итогам всероссийской акции "Сохраним лес".

"В этом году в регионе заложено 770 гектаров памятных посадок, высажено 2,4 миллиона саженцев хвойных деревьев. Акция объединила более 1 500 нижегородцев. Их усилия позволили региону показать один из лучших результатов по стране", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор поблагодарил всех, кто принимал активное участие в экологическом мероприятии.

"В этом году участок для центральной акции в Нижегородской области был выбран неслучайно - 12 тысяч молодых сосен на площади 2,8 гектара высажены на месте природного пожара в Воротынском районе. Работа будет продолжена. Если говорить о восстановлении лесов в целом по области, то в этом году в рамках нацпроекта "Экология" общая площадь лесовосстановления составила 14,2 тыс. га (в 2021 - 13,8 тыс. га). Тем самым мы не только достигли основного индикатора программы, но и перевыполнили план", – сообщил министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев

Всероссийская акция "Сохраним лес" завершилась в ноябре в Чеченской Республике, где высадили 70-миллионное дерево.