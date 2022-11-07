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Общество

Глеб Никитин и Марк Сартан представили Владимиру Путину корпус "Школы 800" в Верхних Печерах

30 ноября 2022 13:49  [122] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Президент РФ Владимир Путин 30 ноября в режиме видеоконференции принял участие в открытии социальных объектов в разных регионах страны, строительство которых завершено в рамках федеральных и региональных программ развития.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор школы Марк Сартан представили Владимиру Путину корпус "Школы 800" в Верхних Печерах. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Напомним, корпус "Школы 800" в Верхних Печёрах получил заключение о соответствии проектной документации 15 ноября.

По словам Глеба Никитина, архитектура проекта является уникальный. Только в Верхних Печерах быстро построено два пятиэтажных корпуса, объединенный атриумом.

"Школа 800" станет и ресурсным центром для педагогов всей Нижегородской области. Здесь уже собираются и апробируются новейшие практики обучения, воспитания и социализации", - написал губернатор.

Также Глеб Никитин поблагодарил зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина за оказанную поддержку при строительстве объекта и министра просвещения Сергея Кравцов, который сопровождал проект с первого дня.

Владимир Путин, что развитие социальной сфере продолжает развиваться даже в условиях коронавируса и внешнего давления.

Ранее Глеб Никитин пообещал приоритетное зачисление в "Школу 800" детей из близлежащих домов.

Напомним, возведение образовательного центра началось 1 июня 2020 года. Тогда отмечалось, что создание "Школы 800" приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода. Её называли одним из ключевых объектов в инфраструктурной программе "Город 800", который должен был стать одним из символов грядущего юбилея. Строки окончания строительства несколько раз переносились.

В перспективе, крупнейший в России образовательный комплекс "Школа 800" будет состоять из трёх учебных корпусов в Нижнем Новгороде (на 1 500 мест - на бульваре Южный в Автозаводском районе, на 1 500 мест в мкр. "Верхние Печёры" в Нижегородском районе и на 1 100 мест - в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе. Также в комплекс будет входить центр дополнительного образования на 450 мест, расположенный на Бору.

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Теги:
Образование школа 800
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