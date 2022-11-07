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Общество

Арина и Дина Аверины проголосовали за присвоение Нижнему Новгороду звания Молодежной столицы России

30 ноября 2022 14:06  [103] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские гимнастки Арина и Дина Аверины проголосовали за присвоение Нижнему Новгороду звания Молодежной столицы России.
Отдать свой голос нижегородцы могут на сайте проекта Росмолодежи "Дом молодежи".

"Разумеется, я отдала свой голос за Нижний Новгород! Город живет очень насыщенной, интересной жизнью, мы становимся свидетелями его активного культурного, образовательного, спортивного развития. Полезных проектов для молодежи обязательно должно становиться больше", – сказала Дина Аверина.

Она предложила жителям региона, которые еще не успели принять участие в голосовании, помочь Нижнему Новгороду закрепить свое лидерство в соревновании. Это можно сделать, авторизовавшись в АИС "Молодежь России", либо с помощью быстрой регистрации через VK ID, Госуслуги и сайт dobro.ru.

"Мне кажется, для Нижнего Новгорода уже привычно быть источником масштабных событий: достаточно вспомнить чемпионат мира по футболу или 800-летие города, чтобы захотеть вновь окунуться в эту динамичную, радостную атмосферу. Если мы завоюем звание Молодежной столицы России, значит, Нижний Новгород станет новым центром молодежных движений!", – поделилась мнением Арина Аверина.

Сестры Аверины активно поддерживают региональные инициативы по развитию спорта. 

В частности, именитые спортсменки присоединились к презентации единой игровой формы, созданной для пяти нижегородских спортивных клубов – футбольного, баскетбольного, хоккейного, мини-футбольного и волейбольного.

Кроме того, нижегородки занимаются развитием региональной школы художественной гимнастики. Так, в октябре этого года в Нижегородском училище олимпийского резерва имени В.С. Тишина состоялся Первый региональный турнир на призы Дины и Арины Авериных по этому виду спорта.

Ранее Мария Самоделкина призвала поддержать Нижний Новгород в борьбе за звание Молодежной столицы России.

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Теги:
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