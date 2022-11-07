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Общество

Игорь Седых: "Нам всем надо отдать голос за присвоение статуса Молодежной столицы Нижнему Новгороду!"

30 ноября 2022 16:15  [76] Общество

Директор АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области", депутат Законодательного собрания Игорь Седых призвал жителей региона проголосовать за присвоение Нижнему Новгороду статуса Молодежной столицы России.

"Сегодня для молодежи Нижнего Новгорода созданы колоссальные возможности саморазвития и самореализации во всех сферах. Широкая событийная повестка проходящих в столице Поволжья молодежных мероприятий позволяет каждому найти занятие для себя", - заявил он.

Игорь Седых отметил, что Нижний Новгород становится лучше с каждым днем.

"Мы среди лучших в стране и по привлечению грантовых средств на реализацию молодежных инициатив. У нас развивается молодежный центр "Высота", который уже становится основной площадкой мероприятий по всем направлениям молодежной политики региона. Поддерживается желание молодых людей участвовать в общественной и политической жизни города, активно развивается молодежный парламентаризм: региональный молодежный парламент – один из немногих в России, получивших право законодательной инициативы, кроме того, уже 10 лет работает Молодежная палата Нижнего Новгорода. Вообще молодежной политике уделяется особое внимание: в конце прошлого года был принят закон "О молодежной политике в Нижегородской области», а уже в этом году создано новое министерство кадровой и молодежной политики Нижегородской области", - добавил он.

Депутат отметил, что все это еще раз подчеркивает акцент на развитии потенциала молодежи в Нижегородской области.

"Сейчас нашему городу для дальнейшего развития необходима поддержка каждого, поэтому нам всем нужно активизироваться и отдать свой голос за Молодежную столицу России – за Нижний Новгород!", - подчеркнул Игорь Седых.

Ранее Арина и Дина Аверины проголосовали за присвоение Нижнему Новгороду звания Молодежной столицы России.

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Теги:
Молодежь
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