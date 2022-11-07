Более 10 сотрудников склада Ozon в Подмосковье госпитализировали с менингитом Общество

Фото: пресс-служба Ozon

Несколько сотрудников склада Ozon, расположенного в подмосковной Истре, заболели менингитом. В Роспотребнадзоре успокоили покупателей маркетплейса, что через посылки заразиться инфекцией невозможно. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, накануне с инфекционным менингитом в больницу поступили 11 работников склада Ozon, ещё 15 человек были госпитализированы с симптомами ОРВИ.

Специалисты Института дезинфектологии Роспотребнадзора подчеркнули, что для людей, получивших посылки со склада Ozon, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует.

Как пояснили эксперты, возбудителем менингококковой инфекции являются диплококки Neisseria meningitides. Они не устойчивы и не смогут задержаться надолго на упаковочном материале - будь то картон, фанера или полиэтилен: максимум на два часа при температуре +10 градусов.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на складе Ozon проведена дезинфекция, обработаны все поверхности, которых могли касаться заболевшие сотрудники.

Напомним, что 3 августа произошёл пожар на складе Ozon в Истре. Площадь пожара составила 55 тысяч квадратных метров. Представители маркетплейса заявили, что нижегородцам компенсируют стоимость поврежденных после пожара товаров.