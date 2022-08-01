Нижегородцам компенсируют стоимость поврежденных после пожара на складе Ozon товаров Общество

Фото: пресс-служба Ozon

Нижегородцам компенсируют стоимость поврежденных после пожара на складе Ozon товаров. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщили представители Ozon, заказы покупателей, которые не были собрана из-за пожара, были отменены, а деньги вернули клиентам. Товары, находившиеся в помещении, не затронутым пожаром, будут перемещены в другие центры и станут доступны к покупке.

Также в компании подчеркнули, что у Ozon продолжают работать в штатном режиме другие склады в центре России, поэтому пользователи могут покупать товара без изменений. Организация перераспределит объем заказов по другим объектам и увеличит мощности для приемки товаров от продавцов.

Напомним, что 3 августа произошел пожар на складе Ozon в подмосковной Истре. Площадь пожара составила 55 тысяч квадратных метров. Несущие конструкции обрушились над площадью 22 тысяч квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.