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Нижегородцам компенсируют стоимость поврежденных после пожара на складе Ozon товаров. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
Как сообщили представители Ozon, заказы покупателей, которые не были собрана из-за пожара, были отменены, а деньги вернули клиентам. Товары, находившиеся в помещении, не затронутым пожаром, будут перемещены в другие центры и станут доступны к покупке.
Также в компании подчеркнули, что у Ozon продолжают работать в штатном режиме другие склады в центре России, поэтому пользователи могут покупать товара без изменений. Организация перераспределит объем заказов по другим объектам и увеличит мощности для приемки товаров от продавцов.
Напомним, что 3 августа произошел пожар на складе Ozon в подмосковной Истре. Площадь пожара составила 55 тысяч квадратных метров. Несущие конструкции обрушились над площадью 22 тысяч квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.
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