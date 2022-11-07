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Общество

Работы нижегородских психологов конца IX – середины ХХ века теперь доступны в электронном формате

30 ноября 2022 18:13  [32] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Электронная библиотека работ нижегородских психологов конца IX – середины ХХ века теперь доступна для изучения. Об этом сообщили в депкультуры Нижнего Новгорода.

Автором идеи создания библиотеки стала историк психологии, к.пс.н, доцент кафедры психологии управления ННГУ Наталья Стоюхина.

Как рассказали в департаменте, более 10 лет исследователь собирала материал по личностям учёных-психологов, которые так или иначе связаны с Нижним Новгородом. Всего ею было найдено около 30 имён - богословов, врачей, педагогов.

Соавтор проекта - к.пс.н., научный сотрудник лаборатории истории психологии Артём Костригин рассказал, что читатели и исследователи благодаря электронной библиотеке смогут узнать про историю Нижнего Новгорода, о её выдающихся гражданах, а также получить большее представление о психологии как науке, о проблемах прошлого и настоящего. А ещё они смогут больше узнать о себе и своём внутреннем мире через работы учёных, которые размещены в открытом доступе.

Ознакомиться с электронной библиотекой можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что первая в России региональная лаборатория детского и подросткового чтения "ЗнайЧитай" открылась в Нижнем Новгороде.

Напомним также, что в ННГУ имени Н.И. Лобачевского открылась психологическая клиника, которая стала новым структурным подразделением университета. На данной площадке практикуются клинические психологи, которые обучаются в специалитете и магистратуре на факультете социальных наук. Специалисты клиники оказывают профессиональную психологическую помощь всем желающим.

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Теги:
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