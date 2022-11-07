Евгений Люлин: "Нижний Новгород заслужил право именоваться Молодежной столицей России" Общество

"Считаю, Нижний Новгород заслужил право именоваться Молодежной столицей России", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Конкретными делами, участием в жизни региона молодые нижегородцы каждый день доказывают свое стремление быть лучшими. Много общаюсь с представителями молодежных парламентских структур – это актив нашей молодежи: ребята трудятся на производстве, участвуют в общественных проектах и везде предлагают свои идеи и решения, думают, как сделать жизнь земляков лучше. Молодежный парламент при Законодательном собрании воспользовался своим правом законодательной инициативы, и сейчас депутаты рассматривают сразу два законопроекта, авторами которых стала молодежь. В сентябре в Нижнем Новгороде проходило выездное заседание Молодежного парламента при Государственной Думе. Думаю, выбор нашего региона не был случайным. Это тоже можно поставить в заслугу нашей молодежи и ее активности", - подчеркнул он.

Евгений Люлин призвал всех проголосовать за Нижний Новгород, выбирая Молодежную столицу России.

"Призываю всех проголосовать за Нижний Новгород в финале всероссийского конкурса! Давайте поддержим наш город!", - сказал он.

Голосование за присвоение городу статуса "Молодежная столица России" стартовало на сайте проекта "Росмолодежи" "Дом молодежи". Для того чтобы отдать свой голос за Нижний Новгород, необходимо авторизоваться в АИС "Молодежь России" либо пройти быструю регистрацию через VK ID, Госуслуги или сайт dobro.ru. Голосование продлится до 10 декабря 2022 года.

Объявление победителя и вручение титула состоится на торжественной церемонии подведения итогов Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" в декабре 2022 года.