Пакгаузы в Нижнем Новгороде победили в премиях "Сделано в России" и Innovative Public Interior Awards Общество

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пакгаузы в Нижнем Новгороде победили в премиях "Сделано в России" и Innovative Public Interior Awards. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, Пакгаузы стали лучшими в номинации "Креативные пространства" премии "Сделано в России" проекта "Сноб" и в номинациях "Лучший объект культуры" и "Выбор года" Innovative Public Interior Awards - независимого конкурса лучших решений, определяющих дальнейшее развитие отрасли.

Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил, что в Нижнем Новгороде сделаны такие пространства, в которых хочется жить, творить и развиваться.

"Особенно приятно, что мы завоевали награду "Сделано в России" в результате народного голосования, опередив именитых соперников. И отдельно отмечу номинацию "Выбор года" от Innovative Public Interior Awards, этот титул означает "лучшие из лучших, лучшие среди всех победителей премии". Такое признание говорит о том, что мы всё сделали правильно", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Пакгаузы на Стрелке в Нижнем Новгороде стали лауреатом международной премии "Золотой Трезини".

Также напомним, что четыре проекта из Нижегородской области попали в шорт-лист премии Russian Creative Awards.