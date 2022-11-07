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Общество

Соломон Апоян: "Я считаю, что Нижний Новгород уже сейчас - Молодежная столица России"

01 декабря 2022 11:24  [99] Общество

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Соломон Апоян призвал всех отдать свой голос за Нижний Новгород как за Молодежную столицу России.

"Я считаю, что Нижний Новгород уже сейчас – молодежная столица России. У нас много молодых депутатов, молодых специалистов, молодых главных врачей, спортсменов и предпринимателей. А официальный статус Молодежной столицы России даст всему городу еще одну точку роста, предоставит больше возможностей молодежи региона для реализации своих способностей", - отметил Соломон Апоян.

Обладатель статуса Молодежной столицы России получит возможность проведения новых мероприятий федерального масштаба.

"В последние годы Нижний Новгород преобразился, и у нас есть все административные, хозяйственные и человеческие ресурсы для того, чтобы соответствовать самым важным федеральным событиям. А Молодежная столица России – как раз одно из таких событий. Призываю всех отдать свой голос за родной Нижний Новгород!", - подчеркнул Соломон Апоян.

Голосование за присвоение городу статуса "Молодежная столица России" стартовало на сайте проекта "Росмолодежи" "Дом молодежи". Для того чтобы отдать свой голос за Нижний Новгород, необходимо авторизоваться в АИС "Молодежь России" либо пройти быструю регистрацию через VK ID, Госуслуги или сайт dobro.ru. Голосование продлится до 10 декабря 2022 года. 

Объявление победителя и вручение титула состоится на торжественной церемонии подведения итогов Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" в декабре 2022 года.

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Теги:
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