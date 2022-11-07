Соломон Апоян: "Я считаю, что Нижний Новгород уже сейчас - Молодежная столица России" Общество

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Соломон Апоян призвал всех отдать свой голос за Нижний Новгород как за Молодежную столицу России.

"Я считаю, что Нижний Новгород уже сейчас – молодежная столица России. У нас много молодых депутатов, молодых специалистов, молодых главных врачей, спортсменов и предпринимателей. А официальный статус Молодежной столицы России даст всему городу еще одну точку роста, предоставит больше возможностей молодежи региона для реализации своих способностей", - отметил Соломон Апоян.

Обладатель статуса Молодежной столицы России получит возможность проведения новых мероприятий федерального масштаба.

"В последние годы Нижний Новгород преобразился, и у нас есть все административные, хозяйственные и человеческие ресурсы для того, чтобы соответствовать самым важным федеральным событиям. А Молодежная столица России – как раз одно из таких событий. Призываю всех отдать свой голос за родной Нижний Новгород!", - подчеркнул Соломон Апоян.

Голосование за присвоение городу статуса "Молодежная столица России" стартовало на сайте проекта "Росмолодежи" "Дом молодежи". Для того чтобы отдать свой голос за Нижний Новгород, необходимо авторизоваться в АИС "Молодежь России" либо пройти быструю регистрацию через VK ID, Госуслуги или сайт dobro.ru. Голосование продлится до 10 декабря 2022 года.

Объявление победителя и вручение титула состоится на торжественной церемонии подведения итогов Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" в декабре 2022 года.