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Автобус Т-24 в Нижнем Новгороде продлят до остановки "Горьковские товары" с 15 декабря. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, эта мера позволит автобусам останавливаться рядом с Детским домом реабилитации на улице Зайцева. Ранее с такой просьбой нижегородцы неоднократно обращались в Центр развития транспортных систем.
На площадке уже оборудованы остановочные павильоны.
Ранее сообщалось, что количество автобусов увеличили на 10 маршрутах в Нижнем Новгороде.
Также напомним, что расписание нескольких автобусов было скорректировано в Нижнем Новгороде.
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