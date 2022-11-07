Автобус Т-24 в Нижнем Новгороде продлят до остановки "Горьковские товары" с 15 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Автобус Т-24 в Нижнем Новгороде продлят до остановки "Горьковские товары" с 15 декабря. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, эта мера позволит автобусам останавливаться рядом с Детским домом реабилитации на улице Зайцева. Ранее с такой просьбой нижегородцы неоднократно обращались в Центр развития транспортных систем.

На площадке уже оборудованы остановочные павильоны.

Ранее сообщалось, что количество автобусов увеличили на 10 маршрутах в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что расписание нескольких автобусов было скорректировано в Нижнем Новгороде.