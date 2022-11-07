ЦТМ представит премьеру спектакля "Циники" по роману Мариенгофа с 8 декабря Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский Центр театрального мастерства в декабре представит премьерные показы спектакля "Циники" по роману поэта и драматурга Анатолия Мариенгофа. Спектакль по по данному произведению в Нижнем Новгороде ставится впервые. Как рассказали в АНО "Центр 800", проект реализован с использованием гранта "Российского фонда культуры".

Роман "Циники" написан в конце 1920-х годов и рассказывает об обычных людях и о любви. Действие романа происходит в 1918 году: пока герои беседуют о высоком, за стеной разрушается их привычная реальность, меняется эпоха. Иосиф Бродский считал "Циников" "одним из самых новаторских произведений в русской литературе ХХ века".

"Может ли выжить любовь в мире, где все против неё? Способна ли культура спасти в человеке человека? Возможно ли жить, не оглядываясь по сторонам, замкнувшись в своём маленьком мире? Это спектакль о любви и упрямой, отчаянной, бессмысленной вере человека в бессмертие", - рассказал режиссёр постановки Артём Устинов, выпускник ГИТИСа и номинант на премию "Золотая маска" в номинации "Драма/работа режиссёра".

Над спектаклем также работали художник-постановщик Юлиана Лайкова - выпускница ГИТИСа, художник спектаклей в МХТ им. Чехова и других театрах РФ; художник по свету Тимур Саитов - выпускник МХАТ, сотрудник отдела художественного освещения сцены МХТ имени Чехова; композитор Анна Лутошкина (Техномать).

Стоит отметить, что автор романа "Циники" Анатолий Мариенгоф (1897-1962) родился в Нижнем Новгороде, он не раз упоминает родной город в своих произведениях.

Премьерные показы состоятся на сцене ЦТМ (ул. Варварская, 32) 8-11 и 14 декабря в 20:00. Билеты на спектакли можно приобрести по ссылке.

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