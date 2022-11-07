Лечение в Нижегородском областном центре по борьбе со СПИД проходят 16 тысяч человек Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Лечение в Нижегородском областном центре по борьбе со СПИД проходят 16 тысяч человек. Об этом рассказал главный врач центра Соломон Апоян на пресс-конференции в НОИЦ, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Согласно информации, лечение в центре, как и тестирование, бесплатное. Перебоев в поставках лекарств в Нижегородской области нет.

Соломон Апоян рассказал, что тестирование на ВИЧ-инфекцию можно пройти в любой медицинской организации абсолютно бесплатно. По словам эксперта, тестирование - это единственная мера, которая может противостоять росту заболеваемости, так как человек, не знающих о болезни, может неосознанно заразить других.

"Знать свой диагноз не страшно, страшно его не знать", – подчеркнул он.

Как напомнили в региональном центре профилактике и борьбе со СПИД, основной путь передачи ВИЧ-инфекции – половой. Чаще всего ВИЧ выявляется в возрастной группе 30-45 лет, но случаи заболевания есть во всех возрастных группах. Различий между полами нет: 50,1% заболевших – женщины, 49,9% – мужчины.

Ранее сообщалось, что около 200 ВИЧ-инфицированных детей родились в Нижегородской области.

Напомним, что специальная подсветка ко Всемирному дню борьбы со СПИДом появится на нижегородской телебашне 1 декабря.