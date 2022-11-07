Более 20 тысяч тонн тепличных овощей произведено в Нижегородской области в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 20 тысяч тонн тепличных овощей произведено в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Согласно информации, за 11 месяцев текущего года было выращено 20,4 тысячи тонн тепличных овощей, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В частности, огурцов - 15,7 тысячи тонн, томатов - 3,4 тысячи тонн, зелени для салатов - 1,3 тысячи тонн.

Отмечается, что тепличным предприятиям возмещается 15% затрат на приобретение энергоносителей. Для агрокомбинатов, работающих по технологии "светокультура", предусмотрена дополнительная субсидия на 1 тонну произведенной продукции.

Напомним, что почти 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК Нижегородской области в 2022 году.

Также ранее сообщалось, что более 60 млн рублей в 2022 году выделено на поддержку нижегородских сельхозкооперативов.