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Более 20 тысяч тонн тепличных овощей произведено в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.
Согласно информации, за 11 месяцев текущего года было выращено 20,4 тысячи тонн тепличных овощей, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.
В частности, огурцов - 15,7 тысячи тонн, томатов - 3,4 тысячи тонн, зелени для салатов - 1,3 тысячи тонн.
Отмечается, что тепличным предприятиям возмещается 15% затрат на приобретение энергоносителей. Для агрокомбинатов, работающих по технологии "светокультура", предусмотрена дополнительная субсидия на 1 тонну произведенной продукции.
Напомним, что почти 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК Нижегородской области в 2022 году.
Также ранее сообщалось, что более 60 млн рублей в 2022 году выделено на поддержку нижегородских сельхозкооперативов.
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