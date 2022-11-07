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Бизнес

Три программы поддержки стали доступны в Нижегородской области для придерживающихся принципов ESG компаний

01 декабря 2022 18:59  [107] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три программы поддержки стали доступны в Нижегородской области для компаний, которые придерживаются принципов ESG. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, новые меры поддержки запущены в рамках Всероссийского ESG-форума, который проходит в Нижнем Новгороде с 1 по 3 декабря.

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, государству необходимо поддерживать заботу об экологии со стороны бизнеса.

Так, предприятия, сокращающие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу или производящие товары, направленные на улучшение экологической обстановки, смогут получить займы по ставке от 1% годовых. Их размер составит от 5 до 50 млн рублей на срок до 5 лет.

Также на займ до 5 млн рублей на срок до 3 лет по ставке до 5% смогут получить малые и средние предприятия, стремящиеся снизить негативное влияние на окружающую среду, эффективно использовать водные и другие ресурсы, переходящие на экологические источники энергии.

Кроме того, АНО "Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области" может выступить поручителем при привлечении заемных средств на реализацию экологических проектов.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели смогут получить новый вид субсидии.

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Теги:
займы Предприниматели Экология
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