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Общество

Виктория Абрамченко и Глеб Никитин посетили центр экологического просвещения "Экоториум"

02 декабря 2022 10:08  [110] Общество
Фото: Юлия Горшкова, ИА “Время Н”

Фото: Юлия Горшкова, ИА “Время Н”

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках первого Всероссийского ESG-форума "СО.ЗНАНИЕ" ознакомились с работой нового центра экологического просвещения "Экоториум" в парке "Швейцария".

"Центр как раз развивает идеологию ESG и концепцию устойчивого развития. Он объединяет экологические организации, экологичный бизнес и эковолонтерские организации и, главное, реализует экологическое просвещение", - сказал Глеб Нкиитин.

Губернатор отметил, что в новом центре будут работать эколаборатория, детский экоклуб, экомедиацентр. Здесь планируется проводить круглые столы, дискуссии, конференции, семинары, в том числе в онлайн-формате, встречи с известными экологами, лектории, выставки, фестивали, конкурсы, форумы экологической тематики. Все занятия будут бесплатными. Официальное открытие состоится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область создаст клуб ESG-регионов.

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Теги:
Глеб Никитин Экология
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