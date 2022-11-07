Нацпроекты — людям
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
02 декабря 2022 12:56  [58] Нижегородский производитель медицинских имплантов присоединился к нацпроекту "Производительность труда"
01 декабря 2022 18:59  [338] Три программы поддержки стали доступны в Нижегородской области для придерживающихся принципов ESG компаний
01 декабря 2022 17:18  [208] ВТБ сократил время принятия решения по ипотеке до 3 минут
01 декабря 2022 16:20  [196] ВТБ: россияне втрое сократили интерес к обмену долларов и евро
01 декабря 2022 16:08  [235] Альфа-Банк поднял ставку по накопительному счёту в рублях до 10%
01 декабря 2022 14:54  [175] "Открытие Авто": треть российских автовладельцев готовы купить отечественный электрокар
01 декабря 2022 11:58  [223] Алексей Артамонов: "Новые резиденты ОЭЗ "Кулибин" принесут пользу региону"
30 ноября 2022 17:20  [393] ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке Константина Мельникова в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева
30 ноября 2022 16:22  [239] ВТБ повысил эффективность голосового ассистента в 1,5 раза
30 ноября 2022 14:37  [206] Банк "Открытие": к концу года курс рубля к доллару может немного снизиться
Бизнес

Нижегородский производитель медицинских имплантов присоединился к нацпроекту "Производительность труда"

02 декабря 2022 12:56  [58] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский производитель медицинских имплантов присоединился к нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, ООО "Репер-НН" по собственной технологии производит продукцию для офтальмохирургии.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, предприятие стало 198 участником нацпроекта "Производительность труда" в регионе.

Также он добавил, что "Репер-НН" является одним из крупнейших поставщиков искусственного хрусталика глаза на российском рынке. 

Сейчас эксперты Регионального центра компетенций выявляют "узкие места" на предприятии и выбирают пилотный поток для внедрения бережливых технологий.

Ранее сообщалось, что дзержинское предприятие "Окапол" будет производить и перерабатывать медизделия для ПИМУ.

Также напомним, что нижегородский магазин "Павловская курочка" увеличил выработку на 14% благодаря нацпроекту.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Производство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph