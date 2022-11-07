Нижегородский производитель медицинских имплантов присоединился к нацпроекту "Производительность труда" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский производитель медицинских имплантов присоединился к нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, ООО "Репер-НН" по собственной технологии производит продукцию для офтальмохирургии.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, предприятие стало 198 участником нацпроекта "Производительность труда" в регионе.

Также он добавил, что "Репер-НН" является одним из крупнейших поставщиков искусственного хрусталика глаза на российском рынке.

Сейчас эксперты Регионального центра компетенций выявляют "узкие места" на предприятии и выбирают пилотный поток для внедрения бережливых технологий.

Ранее сообщалось, что дзержинское предприятие "Окапол" будет производить и перерабатывать медизделия для ПИМУ.

Также напомним, что нижегородский магазин "Павловская курочка" увеличил выработку на 14% благодаря нацпроекту.