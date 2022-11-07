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Нижегородский производитель медицинских имплантов присоединился к нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, ООО "Репер-НН" по собственной технологии производит продукцию для офтальмохирургии.
Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, предприятие стало 198 участником нацпроекта "Производительность труда" в регионе.
Также он добавил, что "Репер-НН" является одним из крупнейших поставщиков искусственного хрусталика глаза на российском рынке.
Сейчас эксперты Регионального центра компетенций выявляют "узкие места" на предприятии и выбирают пилотный поток для внедрения бережливых технологий.
Ранее сообщалось, что дзержинское предприятие "Окапол" будет производить и перерабатывать медизделия для ПИМУ.
Также напомним, что нижегородский магазин "Павловская курочка" увеличил выработку на 14% благодаря нацпроекту.
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