Дзержинские предприятие "Окапол" будет производить и перерабатывать медизделия для ПИМУ Общество

Фото: пресс-служба ПИМУ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дзержинские предприятие "Окапол" будет производить и перерабатывать медизделия для Приволжского исследовательского медицинского университета. Соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор ООО "Окапол" Дмитрий Огородцев и ректор университета Николай Карякин.

Согласно информации, производиться будут изделия из полимеров, которые сейчас в основном закупаются за рубежом.

Как рассказал Николай Карякин, в рамках сотрудничества будет создана линейка отечественных медизделий для реанимации, а также запущено производство костнозамещающих имплантов.

Также была достигнута договоренность о переработке использованных изделий, что позволит снизить их себестоимость и влияние на окружающую среду. Сейчас расходные медицинские изделия утилизируются.

Дмитрий Огородцев отметил, что такое сотрудничество для предприятия повышает доходность, а медицине региона позволяет быть независимой от конъюнктуры рынка.

Ранее сообщалось, что ПИМУ подписал соглашение о сотрудничестве с сирийским Университетом Тишрин.

Также напомним, что в сентябре ПИМУ и ООО "Русмед" подписали соглашение о сотрудничестве для реализации совместных научно-исследовательских работ.