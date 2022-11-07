Дзержинские предприятие "Окапол" будет производить и перерабатывать медизделия для ПИМУ

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Дзержинские предприятие "Окапол" будет производить и перерабатывать медизделия для Приволжского исследовательского медицинского университета. Соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор ООО "Окапол" Дмитрий Огородцев и ректор университета Николай Карякин.
Согласно информации, производиться будут изделия из полимеров, которые сейчас в основном закупаются за рубежом.
Как рассказал Николай Карякин, в рамках сотрудничества будет создана линейка отечественных медизделий для реанимации, а также запущено производство костнозамещающих имплантов.
Также была достигнута договоренность о переработке использованных изделий, что позволит снизить их себестоимость и влияние на окружающую среду. Сейчас расходные медицинские изделия утилизируются.
Дмитрий Огородцев отметил, что такое сотрудничество для предприятия повышает доходность, а медицине региона позволяет быть независимой от конъюнктуры рынка.
Ранее сообщалось, что ПИМУ подписал соглашение о сотрудничестве с сирийским Университетом Тишрин.
Также напомним, что в сентябре ПИМУ и ООО "Русмед" подписали соглашение о сотрудничестве для реализации совместных научно-исследовательских работ.
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