Универсальное пособие на детей будет введено в Нижегородской области с 2023 года Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Универсальное пособие на детей будет введено в Нижегородской области с 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин.

Как отметил спикер областного парламента, ранее выплаты назначались по определенным основаниям, закрепленным в разных нормативных актах.

Универсальное пособие объединит 6 действующих в настоящее время выплат: для беременных, вставших на учет в ранние сроки, по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, на первого ребенка до трех лет, на третьего ребенка, на детей 3-7 лет и на детей 8-17 лет.

Размер пособия зависит от дохода семьи и составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума для детей. При назначении выплаты беременным женщинам - 50%, 75% или 100% прожиточного минимума трудоспособного населения.

Ранее сообщалось, что более 9,3 тысячи социальных контрактов заключено в Нижегородской области в 2022 году.

Также напомним, что программа материнского капитала в России продлена до конца 2026 года.

В феврале 2023 года маткапитал будет увеличен на 12,4%. После индексации размер материнского капитала составит 589,5 тыс. рублей на первого ребёнка и 779 тыс. рублей на второго.