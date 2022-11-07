Более 9,3 тысячи социальных контрактов заключено в Нижегородской области в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 9,3 тысячи социальных контрактов заключено в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в семьях, заключивших контракт, проживает в общей сложности более 21 тысячи человек.

Как рассказала министр социальной политики региона Наталья Исаева, в рамках социальных контрактов нижегородцам было выдано более 1,5 млрд рублей.

Почти 4,7 тысячи нижегородцев заключили контракт на осуществление предпринимательской деятельности, ещё около 4 тысяч - на поиск работы и трудоустройство. Остальные нижегородцы заключили контракты из-за "трудной жизненной ситуации".

Социальный контракт на развитие своей пасеки заключила и Татьяна Цветкова из села Хохлома Ковернинского района.

Ранее пасека насчитывала 5 ульев и производила до 170 кг меда в год. Сейчас в ней находится 40 ульев, которые производят более тонны меда. Кроме того, нижегородский мёд победил в номинации "Мёд полифлёрный тёмный" Всероссийского конкурса "Лучший мёд России 2022".

"Благодаря социальному контракту мы увеличили объемы получаемого мёда в восемь раз, социальный контракт помог вывести наш бизнес на новый уровень", – рассказала Татьяна Цветкова.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в 2022 году планируется заключить более 15 тысяч социальных контрактов с семьями.

Также напомним, что размер социальных контрактов для малоимущих семей в Нижегородской области увеличен до 350 тысяч рублей.