Нижегородская область и Сбербанк станут вместе развивать ОЭЗ "Кулибин" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область и Сбербанк станут совместно развивать особую экономическую зону "Кулибин".

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, соответствующее соглашение подписали руководитель АО "Корпорация развития Нижегородской области" Игорь Ищенко и управляющий головным отделением по Нижегородской области ПАО "Сбербанк" Виталий Бодров.

Документ предусматривает совместную работу в рамках реализации инвестиционных проектов и разработки новых доступных банковских предложений для потенциальных резидентов особой экономической зоны.

"Сотрудничество с одним из крупнейших банков страны для нас уже давно стало весомой поддержкой в реализации наших собственных проектов. Уверен, что новое соглашение не только усилит возможности для развития самой зоны, но и позволит создать более комфортные и доступные банковские продукты для будущих резидентов «Кулибина», что сегодня особенно актуально", - отметил Игорь Ищенко.

Сотрудничество также предполагает консультационную поддержку и участие банка в организации финансирования перспективных проектов на территории ОЭЗ, содействие в привлечении резидентов и продвижение инвестиционных возможностей ОЭЗ среди клиентов и партнеров банка.

"В рамках ESG-форума мы говорим об устойчивом развитии региона, поэтому сложно найти более подходящее время для подписания соглашения о развитии ОЭЗ "Кулибин", которая является фундаментальной площадкой для развития нижегородской промышленности. Подписанное сегодня соглашение – это инвестиция в будущее Нижегородской области и создание более комфортных условий для наших бизнес-партнеров", - подчеркнул Виталий Бодров.

Ранее сообщалось, что территория нижегородской особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске будет увеличена в 8 раз. Помощник президента РФ Максим Орешкин ранее посетил ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске.