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Общество

Давид Мелик-Гусейнов рассказал о методах профилактики и лечения свиного гриппа A (H1N1)

02 декабря 2022 18:20  [86] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Рост активности свиного гриппа А (H1N1) в наступившем осенне-зимнем сезоне зафиксирован в России. Министр здравоохранения Нижегородской области дал рекомендации, как защитить себя от инфекции и как действовать в случае заболевания.

По словам главы регионального Минздрава, уже у нескольких десятков нижегородцев был диагностирован данный штамм гриппа. "Свиной грипп", который вызвал эпидемию в 2009 году, до сих пор несёт значительную угрозу для здоровья людей.

Он назвал основные симптомы заболевания - это головная боль, повышение температуры тела, насморк, диарея, рвота, боли в животе. Обычно пик симптомов приходится на 2-3 день с момента инфицирования.

Министр здравоохранения отметил, что лечение "свиного гриппа" особо не отличается от так называемого "сезонного": при выраженной интоксикации и нарушениях кислотно-щелочного баланса проводится дезинтоксикационная и корректирующая терапия с обильным питьём. Препараты с парацетамолом и ибупрофеном, например, назначают только симптоматически, поскольку сам вирус они не лечат. При этом, не рекомендуется аспириносодержащие препараты, поскольку они могут вызвать развитие синдрома Рея.

Также эксперт озвучил рекомендацию в период болезни не принимать ванны и не ходить в баню или сауну, применять щадящую диету.

Особое внимание следует уделять самочувствию на 3-4 день болезни: если состояние в этот период ухудшается, то грипп развивается по среднетяжёлому или тяжёлому сценарию, и лечение следует направить на недопущение развития первичной вирусной пневмонии. В этом случае нужно обратиться к врачу в медучреждение.

При признаках угнетения мозговой деятельности, одышке, нехватке дыхания, посинении кожи, обмороке, появлении окрашенной мокроты, низком кровяном давлении, появлении болей в груди следует срочно вызвать скорую помощь.

Основным методом профилактики Мелик-Гусейнов назвал вакцинацию, а также регулярное мытье рук с мылом. Кроме того, он рекомендовал исключить близкий контакт с людьми, которые имеют внешние симптомы заболевания - высокую температуру и кашель.

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Теги:
Грипп Давид Мелик-Гусейнов Здоровье
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