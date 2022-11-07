Изображение георгиевской ленты появится на нижегородской телебашне 3 декабря Общество

На нижегородской телебашне в День неизвестного солдата 3 декабря с 19:00 до 24:00 будет включена архитектурно-художественная подсветка.

По информации НОРПЦ, также на гранях телебашни можно будет увидеть динамические оранжево-красные переливы, символизирующие языки пламени Вечного огня.

День Неизвестного солдата учрежден указом президента России в 2014 году. Дата выбрана в связи с перезахоронением 3 декабря 1966 года останков Неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены.

Торжественная церемония тогда проходила в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой.

Контрнаступление под Москвой Красная армия начала 5-6 декабря 1941 года, отбросив немцев на 150-300 километров от столицы.

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