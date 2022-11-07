Опасный гололёд сохранится в Нижегородской области до 7 декабря Общество

Опасный гололёд сохранится в Нижегородской области до 7 декабря

Гололёд в Нижегородской области сохранится как минимум до 7 декабря. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В частности, согласно информации, неблагоприятные погодные условия в виде сложных гололёдно-изморозевых отложений сохранятся в ближайшие дни местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду.

Водителям и пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах. Велика вероятность возникновения заторов на автодорогах и увеличение количества ДТП.

В ведомстве подчеркнули, что в этот период в регионе повышается опасность ЧП, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи. Также из-за гололёда возможно ограничение в функционировании аэропорта.

Напомним также, что аномально холодная погода прогнозируется в Нижегородской области 2-6 декабря. В указанный период среднесуточная температура воздуха будет на 7°С и более ниже климатической нормы.

СПРАВКА:

Гололёд – слой плотного льда (чаще прозрачного), нарастающего на поверхности земли и на предметах от намерзания капель переохлажденного дождя или мороси. Обычно гололёд наблюдается при температуре у земли от 0° до -3°, реже при более низких температурах, до -16°. Толщина слоя льда, появившегося при гололёде, может достигать нескольких сантиметров. Когда диаметр отложений превышает 20 мм, то гололёд считается сильным и представляет опасное явление погоды. Он может существенно осложнить и даже нарушить привычный ритм жизни, а в некоторых случаях нанести значительный ущерб экономике.