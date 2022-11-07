Нацпроекты — людям
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
Ограничение парковки на 45 улицах до 15 марта из-за уборки снега
100% трамвайных путей в Нижнем Новгороде заменят по концессии
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2022 11:21  [11] Маршрут автобуса №2а в Заволжье будет скорректирован с 8 декабря
05 декабря 2022 10:54  [57] Глеб Никитин: "Волонтёры никогда не остаются равнодушными к чужим проблемам"
05 декабря 2022 10:45  [65] Граффити украсили соседские центры Нижнего Новгорода
05 декабря 2022 10:26  [69] Морозная погода в пределах -10° установится на неделе в Нижегородской области
05 декабря 2022 10:00  [105] Сотни специалистов в области образования и госслужбы изучают противодействие терроризму и экстремизму на базе НГЛУ
05 декабря 2022 09:50  [98] Юрий Шалабаев: "Быть волонтёром – это большой труд, сложный и выматывающий, но благодарный"
04 декабря 2022 18:12  [302] Инфекционисты прогнозируют рост числа случаев кори и коклюша в России
04 декабря 2022 17:21  [443] Более половины автодороги Нижний Новгород – Кстово обновили по нацпроекту в 2022 году
04 декабря 2022 16:35  [359] Опасный гололёд сохранится в Нижегородской области до 7 декабря
03 декабря 2022 17:15  [524] Иллюминация в виде большого навесного шатра стала украшением катка в нижегородском парке "Швейцария"
Общество

Морозная погода в пределах -10° установится на неделе в Нижегородской области

05 декабря 2022 10:26  [69] Общество

Фото: Светлана Шуга

В первую половину недели погода в Нижегородской области существенно не изменится. Как отмечают синоптики, благодаря северо-западной периферии сибирского антициклона в регионе сохранится преимущественно солнечная и по-январски морозная погода с температурным фоном до 7° ниже климатической нормы начала зимы.

Так, погода будет преимущественно ясная, только во вторник ожидается облачная с прояснениями.

В понедельник будет по-зимнему морозно: -12...-15° днём, до -17° ночью. Со вторника столбики термометров поднимутся и будут показывать -8...-10° днём, -11...-13° ночью.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-5 м/с - и значительно понижать ощущаемую температуру.

Как и в предыдущие дни, атмосферное давление практически всю неделю будет держаться значительно выше нормы - 762-770 мм рт.с, и только в пятницу опустится ниже 760 мм рт.ст.

Именно в конце рабочей недели прогнозируется потепление до -3...-6°, небо затянется облаками, южный ветер усилится до 6 м/с - и начнутся снегопады.

Напомним также, что опасный гололёд сохранится в Нижегородской области как минимум до 7 декабря.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Морозы Погода Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph