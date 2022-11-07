Морозная погода в пределах -10° установится на неделе в Нижегородской области

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В первую половину недели погода в Нижегородской области существенно не изменится. Как отмечают синоптики, благодаря северо-западной периферии сибирского антициклона в регионе сохранится преимущественно солнечная и по-январски морозная погода с температурным фоном до 7° ниже климатической нормы начала зимы.
Так, погода будет преимущественно ясная, только во вторник ожидается облачная с прояснениями.
В понедельник будет по-зимнему морозно: -12...-15° днём, до -17° ночью. Со вторника столбики термометров поднимутся и будут показывать -8...-10° днём, -11...-13° ночью.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-5 м/с - и значительно понижать ощущаемую температуру.
Как и в предыдущие дни, атмосферное давление практически всю неделю будет держаться значительно выше нормы - 762-770 мм рт.с, и только в пятницу опустится ниже 760 мм рт.ст.
Именно в конце рабочей недели прогнозируется потепление до -3...-6°, небо затянется облаками, южный ветер усилится до 6 м/с - и начнутся снегопады.
Напомним также, что опасный гололёд сохранится в Нижегородской области как минимум до 7 декабря.
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