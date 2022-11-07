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Вступление в членство СРО – зачем необходимо, когда требуется, этапы и особенности

05 декабря 2022 11:04  [33]

СРО представляет собой саморегулирующую организацию, которая объединяет в себе строительные и архитектурные компании. Сюда относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели, инженеры, архитекторы и другие специалисты. Для бизнесменов вступление в СРО строителей создает множество преимуществ. Например, получение свидетельства даст возможность заключения государственных контрактов и выгодных договоров с партнерами. Документ подтверждает надежность и качество работы фирмы, ее соответствие современным нормативам и ГОСТ.

Особенности СРО

СРО (саморегулируемая организация строительства) представляет собой некоммерческую ассоциацию. В нее входят инженеры, архитекторы и работники, чья деятельность связана с сооружением зданий. Притом тут соблюдены такие условия:

  • небольшое количество работников;
  • оплата компенсационных взносов;
  • разработка определенных нормативов и стандартов для ведения деятельности;
  • регистрация в реестре СРО.

Данное членство выполняется контроль за соблюдением норм и требований законодательного уровня в отношении строительной и проектной деятельности. Участники оказывают моральную и материальную поддержку друг для друга. Также они расширяют возможности развития бизнеса.

Цели свидетельства СРО

Выписка СРО подтверждает членство компании внутри ассоциации. Получить его можно с помощью квалифицированных и компетентных специалистов. Данное свидетельство предоставляет следующие возможности для фирм и мастеров:

  • развитие и продвижение компаний;
  • участие в государственных торгах, закупках, тендерах;
  • сотрудничество с юридическими и частными заказчиками;
  • подтверждение надежности и ответственности сотрудников организации законодательным требованиям.

В результате СРО служит отличной возможностью раскрутки и роста компании внутри строительного рынка. Фирмы получают новые заказы государственного уровня и выгодные контракты. Подчеркивается профессионализм, компетентность, ответственность мастеров. Предприниматели могут вести деятельность без рисков и ограничений.

Когда допуск СРО не требуется?

Есть ряд фирм и предприятий, которым не потребуется оформление свидетельства СРО. К ним относятся компании государственного и муниципального характера, образовательные организации, службы с работами ценой менее трех миллионов рублей. Также не предусматривается членство в СРО для компаний, осуществляющих мероприятия в малоэтажном строительстве и при возведении объекта без необходимости получения специального разрешения.

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