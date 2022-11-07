Юрий Шалабаев и посол Республики Бенин обсудили вопросы будущего сотрудничества Политика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и посол западноафриканской Республики Бенин в России Акамби Андрэ Окунлола-Биау обсудили вопросы будущего сотрудничества между странами и городами. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам Юрия Шалабаева, у Нижнего Новгорода пока нет побратимов в Африке, но посол выразил искреннюю заинтересовать в установлении сотрудничества между столицей Приволжья и одним из городов Бенина.

Также глава города добавил, что переговоры будут продолжены, а после того, как посол свяжется с мэрами городов Бенина, с ними будут обсуждаться детали совместной работы.

Господин Акамби Андрэ Окунлола-Биау рассказал, что высшее образование он получил в России. В ходе визита в Нижний Новгород посол посетил Сельхозакадемию и выставку фотографа Лилии Болдыревой "Лица Бенина" в ВШЭ.

Акцент в сотрудничестве Нижнего Новгорода и Республики Бенин будет сделан на сферах образования и искусства.

Представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов отметил, что сейчас в Нижнем Новгороде учатся более 5 тысяч иностранных студентов, многие из стран африканского континента.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород и китайский город Харбин подписали меморандум о взаимопонимании.

Также напомним, что Нижний Новгород будет сотрудничать с четырьмя городами Дальнего Востока и Китая.