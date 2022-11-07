Экологический квиз для молодежи "Мы – экологи" прошел в Арзамасе Общество

Фото: центр развития добровольчества "Мой город"

Экологический квиз для молодежи "Мы – экологи" прошел в Арзамасе. Об этом сообщили в центре развития добровольчества "Мой город".

Согласно информации, мероприятия прошло на базе приборостроительного колледжа им. П.И. Пландина в рамках проекта центра "Мой город" при поддержке Фонда президентских грантов.

В квизе свое знание экологии и истории развития Арзамасского дендрария проверили 11 команд школ и учреждений среднего профессионального образования Арзамаса. В состав жюри вошли начальник отдела экологии администрации Юлия Луповеева, дендролог Арзамаса Сергей Мальцев, координатор проекта "Музей под открытым небом" Наталья Ефремова, преподаватель биологии АПК им. П.И. Пландина Валентина Логвина.

По словам председателя ЦРД "Мой Город, члена Общественной палаты Нижегородской области Александра Апарина, целью мероприятия было развитие познавательного интереса и активности молодежи, привлечение внимания к проблемам экологии и истории Арзамасского дендрария.

Первое место заняла команда школы №6, второе - школы №7, третье – школы №15. Всех участников наградили дипломами, сертификатами и сладкими призами.

Напомним, в нижегородском парке "Швейцария" открылся центр экологического просвещения "Экоториум".