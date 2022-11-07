Размер прожиточного минимума в России в 2023 году вырастет до 14 375 рублей Общество

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал закон, в рамках которого средний размер прожиточного минимума в 2023 году будет увеличен до 14 375 рублей. Официальный документ уже размещён в открытом доступе.

Как уточняет телеканал "360", в следующем году прогнозируется высокая инфляция, поэтому российские власти приняли решение об увеличении прожиточного минимума.

Согласно информации, для трудоспособного населения он составит 15 669 рублей, для пенсионеров - 12 363 рубля, для детей - 13 944 рубля.

Благодаря этому с начала 2023 года вырастут ежемесячные выплаты для семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин. Размер пособия зависит от дохода семьи и составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума для детей. При назначении выплаты беременным женщинам - 50%, 75% или 100% прожиточного минимума трудоспособного населения.

Напомним, на 1 января 2022 года средний размер прожиточного минимума на душу населения составлял 12 654 рубля.

Напомним, что универсальное пособие на детей будет введено в Нижегородской области с 2023 года.

Ранее сообщалось, что в феврале 2023 года маткапитал в России будет увеличен на 12,4%. После индексации размер материнского капитала составит 589,5 тыс. рублей на первого ребёнка и 779 тыс. рублей на второго. А сама программа материнского капитала в России продлена до конца 2026 года.