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Общество

Нижегородские "Волонтеры Победы" провели ряд мероприятий в День добровольца

05 декабря 2022 18:36  [57] Общество
Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Несколько мероприятий в День добровольца 5 декабря провели нижегородские "Волонтеры Победы". Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Активисты студенческого волонтерского отряда "ПодСПОрье" связали более 120 памятных браслетов в цветах российского триколора в рамках акции "Узелок на запястье". Кроме того, в пункте приема гуманитарной помощи для переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик добровольцы собрали теплую одежду и обувь для последующей передачи в пункты временного размещения региона.

Всего за 7 лет к движению, занимающемуся гражданско-патриотическим воспитанием и сохранением исторической памяти, в регионе присоединились 10 000 человек.

"Волонтеры Победы" - не просто общественное движение, а целая жизнь. Добровольцами движения становятся целыми семьями. Мы постоянно развиваемся и расширяемся, если ранее в качестве подшефных брали исключительно ветеранов войны и тружеников тыла, то сейчас помогаем и людям с ограниченными возможностями здоровья, воспитанникам детских домов, посещаем дома престарелых, оказываем помощь переселенцам из ДНР и ЛНР. Мы благодарим каждого, кто присоединился к движению по зову сердца", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что мобилизованным нижегородцам отправлен очередной гуманитарный груз от "Волонтеров Победы".

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Теги:
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