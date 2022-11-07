Ростех представил бронированную LADA Niva Legend, произведённую в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: пресс-служба Ростеха

Спецавтомобиль медицинского назначения LADA Niva Legend 4x4 KUB, произведённый на мощностях "Швабе-СпецАвто" в Нижнем Новгороде, представлен на выставке Российской недели здравоохранения в "Экспоцентре". Об этом сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу ГК "Ростех".

Кузов машины, предназначенной для эвакуации в полевых условиях, полностью бронирован баллистической сталью Бр3, способной остановить пулю калибра 5,4.

Согласно информации, LADA Niva может транспортировать до четырёх раненых. Салон утеплён, при этом предусмотрен кондиционер для комфортных условий бригады врачей даже при работе в условиях экстремальной жары или холода. А сиденья и мебель изготовлены из современных полимерных материалов, которые выдерживают значительные ударные нагрузки.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко подчеркнул, что условия СВО ставят перед российской промышленностью особые задачи, в том числе при создании специального транспорта. По его слова, модификация данного автомобиля поможет сделать нелёгкий труд военных медиков более безопасным и эффективным.

Напомним, в феврале этого года Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех открыл в Нижнем Новгороде производство автотранспорта для медицинских бригад скорой помощи, полиции, а также для людей с ограниченными возможностями. Ходовая часть выпускаемых автомобилей формируется на базе моделей LADA, "ГАЗель" и "Соболь" полностью из российских комплектующих.

А в октябре состоялось открытие новой производственной линии сборки малотоннажных автомобилей медицинского и специального назначения на базе LADA Granta, Niva и MAЗ. На новых площадях собирают бронированные LADA Granta KUB, LADA Granta Prima, LADA Niva Kub, LADA Niva Prima и MAЗ.