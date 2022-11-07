Комиссия конкурса "Молодежная столица России" оценила "молодежность" Нижнего Новгорода Общество

Комиссия конкурса "Молодежная столица России" оценила "молодежность" Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Напомним, Нижний Новгород претендует на звание "Молодежной столицы России".

Проголосовать за столицу Приволжья можно до 10 декабря на сайте Росмолодежи. Как отметили в АНО "Центр 800", сейчас Нижний Новгород лидирует в голосовании, но "нужно сделать последний рывок, чтобы не дать конкурентам нас догнать".

Согласно информации, на прошлой неделе конкурсная комиссия снова посетила молодежный центр "Высота", парк "Швейцария" и другие культурные места Нижнего Новгорода.