Первый региональный центр консервации и реставрации книг откроется в Нижнем Новгороде 9 декабря Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Первый региональный центр консервации и реставрации книг откроется 9 декабря в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как рассказал глава региона Глеб Никитин, в библиотеке находится богатый фонд книг, нуждающихся во внимании квалифицированных специалистов. Работа центра повзолит сохранить уникальные документы и издания для будущих поколений, а также помочь в исследовательской работе.

В центре откроются реставрационная мастерская, лаборатория, дезинфекционная и зона реставрации большеформатных изданий. Также постановлено профессиональное оборудование и создана зона для экспозиции уже отреставрированных изданий.

Директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда рассказал, что в этом году уже выпущено 14 специалистов, которые будут работать в региональных реставрационных центра.

В 2022 году такой центр также откроется в Рязани, а в следующем году запланирован запуск еще пяти региональных центров консервации и реставрации.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова и Глеб Никитин проверили подготовку центра консервации и реставрации книг к открытию.

Также напомним, что рядом с центром откроется Школа креативных индустрий.