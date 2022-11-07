Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества при реконструкции стадиона "Чайка" в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества при реконструкции стадиона "Чайка" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, в июле 2021 года с подрядчиком был заключен контракт на благоустройство стадиона ручных игр в Автозаводском районе. Средства на работы пожертвовало одно из крупных предприятий района.

В ходе проверки было установлено, что работы по укладке асфальта и обустройству наружного освещения не соответствуют нормам.

В частности, при реконструкции использовались не соответствующие условиям контракта материалы, не была обустроена необходимая толщина асфальта. Также нарушения выявлены в фундаменте световых опор.

Из-за выявленных нарушений асфальт находится в неудовлетворительном состоянии, а опоры наружного освещения использовать невозможно.

Объем нанесенного ущерба составил более 700 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Ранее сообщалось, что обновленный стадион "Чайка" в Нижнем Новгороде планируется открыть до 15 декабря.

Напомним, изначально работы планировалось завершить в октябре 2021 года, однако затем договор с подрядчиком был расторгнут и сроки неоднократно переносились.