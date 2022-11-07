Нацпроекты — людям
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
Высшая школа искусств и дизайна откроется в ННГУ
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
06 декабря 2022 18:05  [2] Иногородних водителей "Нижегородпассажиравтотранса" бесплатно разместят в пансионате в Зеленом городе
06 декабря 2022 17:35  [62] Новую вакцину с пролонгированным действием против нескольких штаммов гриппа разработали в России
06 декабря 2022 17:26  [60] Арзамасский центр развития добровольчества "Мой город" признан одной из лучших волонтерских организаций России
06 декабря 2022 16:27  [117] Первый региональный центр консервации и реставрации книг откроется в Нижнем Новгороде 9 декабря
06 декабря 2022 16:08  [308] Свиным гриппом в Нижегородской области заразились уже 53 человека
06 декабря 2022 15:42  [115] Нижегородской области будет дополнительно направлено 12 машин скорой помощи и 46 школьных автобусов
06 декабря 2022 15:24  [131] Комиссия конкурса "Молодежная столица России" оценила "молодежность" Нижнего Новгорода
06 декабря 2022 15:18  [129] Первый межнациональный семейный фестиваль "Дружный Нижний" прошел в Нижнем Новгороде
06 декабря 2022 15:16  [125] Нижегородские меценаты собрали более 1 млн рублей на софинансирование проекта "Мост дружбы"
06 декабря 2022 15:07  [118] Пять домов в нижегородском квартале церкви Трёх Святителей отреставрируют в 2023 году
Общество

Иногородних водителей "Нижегородпассажиравтотранса" бесплатно разместят в пансионате в Зеленом городе

06 декабря 2022 18:05  [2] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Иногородних водителей "Нижегородпассажиравтотранса" бесплатно разместят в пансионате в Зеленом городе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, с пансионатом заключен договор на размещение в одном из корпусов для водителей, не проживающих в Нижнем Новгороде. Для них доступны одно- и двухместные номера.

Также продолжается ремонт общежития для водителей в Автозаводском районе. Сейчас там ведется монтаж коммуникаций.

Ранее Глеб Никитин заявил о дефиците водителей общественного транспорта в Нижегородской области.

Для решения этой проблемы также прорабатывается вопрос повышения зарплат. Так, к декабрю рост зарплат водителей с начала года достигнет 30% и превысит 65 тысяч рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph