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Иногородних водителей "Нижегородпассажиравтотранса" бесплатно разместят в пансионате в Зеленом городе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, с пансионатом заключен договор на размещение в одном из корпусов для водителей, не проживающих в Нижнем Новгороде. Для них доступны одно- и двухместные номера.
Также продолжается ремонт общежития для водителей в Автозаводском районе. Сейчас там ведется монтаж коммуникаций.
Ранее Глеб Никитин заявил о дефиците водителей общественного транспорта в Нижегородской области.
Для решения этой проблемы также прорабатывается вопрос повышения зарплат. Так, к декабрю рост зарплат водителей с начала года достигнет 30% и превысит 65 тысяч рублей.
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