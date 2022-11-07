Иногородних водителей "Нижегородпассажиравтотранса" бесплатно разместят в пансионате в Зеленом городе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Иногородних водителей "Нижегородпассажиравтотранса" бесплатно разместят в пансионате в Зеленом городе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, с пансионатом заключен договор на размещение в одном из корпусов для водителей, не проживающих в Нижнем Новгороде. Для них доступны одно- и двухместные номера.

Также продолжается ремонт общежития для водителей в Автозаводском районе. Сейчас там ведется монтаж коммуникаций.

Ранее Глеб Никитин заявил о дефиците водителей общественного транспорта в Нижегородской области.

Для решения этой проблемы также прорабатывается вопрос повышения зарплат. Так, к декабрю рост зарплат водителей с начала года достигнет 30% и превысит 65 тысяч рублей.