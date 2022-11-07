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Общество

Восемь катков в двух районах Нижнего Новгорода зальют до 25 декабря

07 декабря 2022 11:34  [101] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Восемь катков в двух районах Нижнего Новгорода зальют до 25 декабря. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, подрядчика на выполнение работ ищет МАУ "Муниципальный центр спортивных объектов и всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО". Стоимость заливки оценивается в 1,1 млн рублей.

Так, в Приокском районе на улице Жукова у дома №5 появится каток площадью 1239 кв. м.

В Автозаводском районе зальют 7 катков площадью по 682 кв. м по адресам:

- проспект Октября, д. 16;

- улица Веденяпина, д. 16;

- улица Пермякова, д. 46;

- проспект Бусыгина, д. 34;

- проспект Ильича, д. 43/1;

- поселок Парижской коммуны;

- проспект Кирова, д. 20/1.

В соответствии с опубликованной документацией, все катки должны быть залиты до 25 декабря.

Напомним, каток в парке "Швейцария" работает с 1 декабря.

Всего в Нижнем Новгороде будет залито около 50 катков.

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Теги:
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