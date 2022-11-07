Фото:
Более 300 подъездов отремонтировали в Нижегородской области в 2022 году после вмешательства ГЖИ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, сейчас продолжаются работы в нескольких многоквартирных домах. Уже завершен ремонт 303 подъездов.
Например, специалисты ГЖИ провели выполнение предостережения по ремонту подъезда в доме по улице Дзержинского в Балахне.
Отмечается, что ремонт в помещении не проводился несколько десятков лет. Теперь там оштукатурены стены, побелен потолок, покрашены лестницы и перила.
Ранее сообщалось, что ремонтные работы в 2022 году прошли почти в тысяче многоквартирных домов Нижнего Новгорода.
Также напомним, что свыше 140 фасадов многоквартирных домов отремонтировали в Нижегородской области за 10 месяцев.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+