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Общество

Более 300 подъездов отремонтировали в Нижегородской области в 2022 году после вмешательства ГЖИ

07 декабря 2022 12:34  [81] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 300 подъездов отремонтировали в Нижегородской области в 2022 году после вмешательства ГЖИ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, сейчас продолжаются работы в нескольких многоквартирных домах. Уже завершен ремонт 303 подъездов.

Например, специалисты ГЖИ провели выполнение предостережения по ремонту подъезда в доме по улице Дзержинского в Балахне.

Отмечается, что ремонт в помещении не проводился несколько десятков лет. Теперь там оштукатурены стены, побелен потолок, покрашены лестницы и перила.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы в 2022 году прошли почти в тысяче многоквартирных домов Нижнего Новгорода.

Также напомним, что свыше 140 фасадов многоквартирных домов отремонтировали в Нижегородской области за 10 месяцев.

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Теги:
ГЖИ Жилье
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