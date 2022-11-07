Более 300 подъездов отремонтировали в Нижегородской области в 2022 году после вмешательства ГЖИ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 300 подъездов отремонтировали в Нижегородской области в 2022 году после вмешательства ГЖИ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, сейчас продолжаются работы в нескольких многоквартирных домах. Уже завершен ремонт 303 подъездов.

Например, специалисты ГЖИ провели выполнение предостережения по ремонту подъезда в доме по улице Дзержинского в Балахне.

Отмечается, что ремонт в помещении не проводился несколько десятков лет. Теперь там оштукатурены стены, побелен потолок, покрашены лестницы и перила.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы в 2022 году прошли почти в тысяче многоквартирных домов Нижнего Новгорода.

Также напомним, что свыше 140 фасадов многоквартирных домов отремонтировали в Нижегородской области за 10 месяцев.