Ремонтные работы в 2022 году прошли почти в тысяче многоквартирных домов Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству рассмотрели итоги ремонтных работ в жилых многоквартирных домах в текущем годом.

Согласно информации, всего в городе находится 9788 многоквартирных домов, из которых 4806 находятся под управлением восьми районных управляющих компаний.

В текущем году ДУКи отремонтировали 264 крыши, 396 подъездов и 309 фасадов.

Также сообщается, что с начала года нижегородцы в ГЖИ подали около 29 тысяч обращений, из которых 40% - жалобы на состояние домов, 21% - вопросы по начислению платы за ЖКХ, 23% - жалобы на качество предоставление коммунальных услуг и 16% - другие вопросы.

В районных домоуправляющих компаний было проведено более тысячи проверок, по итогам которых было выявлено 942 нарушения, выдано 582 предписания, внесено 457 представлений об устранении нарушений, возбуждено 407 административных дел.

Ранее сообщалось, что свыше 140 фасадов многоквартирных домов отремонтировали в Нижегородской области за 10 месяцев.