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Общество

Аномально холодная погода установится в Нижегородской области 7 декабря

07 декабря 2022 12:58  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аномально холодная погода установится в Нижегородской области 7 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, сегодня температура воздуха опустить 7 и более градусов ниже климатической нормы (-4,-7°С).

В связи с этим возможны пожары, вызванные нагрузкой на системы электроснабжения и неисправностью оборудования.

Нижегородцам рекомендуется не использовать самодельные приборы для отопления, не оставлять без присмотра затопленные печи и электронагревательные приборы.

Также не допускается использовать для отопления газовые плиты.

Напомним, что опасный гололёд сохранится в Нижегородской области как минимум до 7 декабря.

Также ранее сообщалось, что морозная погода в пределах -10° установится на текущей неделе в Нижегородской области.

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