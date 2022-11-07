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Аномально холодная погода установится в Нижегородской области 7 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, сегодня температура воздуха опустить 7 и более градусов ниже климатической нормы (-4,-7°С).
В связи с этим возможны пожары, вызванные нагрузкой на системы электроснабжения и неисправностью оборудования.
Нижегородцам рекомендуется не использовать самодельные приборы для отопления, не оставлять без присмотра затопленные печи и электронагревательные приборы.
Также не допускается использовать для отопления газовые плиты.
Напомним, что опасный гололёд сохранится в Нижегородской области как минимум до 7 декабря.
Также ранее сообщалось, что морозная погода в пределах -10° установится на текущей неделе в Нижегородской области.
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