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Общество

Новый УЗИ-аппарат за 2,8 млн рублей приобрели в Нижегородский областной тиреодологический центр

07 декабря 2022 13:28  [81] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новый УЗИ-аппарат за 2,8 млн рублей приобрели в Нижегородский областной тиреодологический центр. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как рассказал глава региона Глеб Никитин, система была закуплена сразу по нескольким направлениям нацпроекта "Здравоохранения": "Борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями" и "Модернизация первичного звена здравоохранения".

Тиреодологический центр работает на базе Клинического диагностического центра. Здесь оказывают помощь пациентам с различными патологиями щитовидной железы и занимаются снижением распространенности заболеваний, связанных с йододефицитными состояниями.

Главный врач ГБУЗ НО "Клинический диагностический центр" Ольга Гудушина рассказала, что новый аппарат позволяет проводить все виды ультразвуковых исследований. В центре он будет использоваться для проведения УЗИ щитовидной железы, а также для ультразвукового пособия при пункциях щитовидной и молочной желез.

Ежегодно в клиническом диагностическом центре выполняется около 1600-1800 пункций молочных желез и 300-400 пункций щитовидных желез.

Ранее сообщалось, что более 110 объектов здравоохранения отремонтируют в Нижегородской области в 2022 году.

Также напомним, что Нижегородской области будет дополнительно направлено 12 машин скорой помощи и 46 школьных автобусов.

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Теги:
Здравоохранение
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