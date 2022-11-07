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Общество

Ольга Щетинина: "Нижний Новгород — традиционно в лидерах по реализации молодежных проектов"

07 декабря 2022 16:22  [71] Общество

"Нижний Новгород за последние несколько лет стал точкой кипения, точкой сборки масштабных всероссийских проектов: выездная сессия Молодежного парламента при Государственной думе РФ, финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" для студентов среднего профессионального образования, форум "ЦИПР", который ориентирован прежде всего на молодежь, традиционно проходят у нас", - сказала первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, комментируя борьбу Нижнего Новгорода за статус Молодежной столицы России.  

Она добавила, что в Нижегородской области очень активная молодежь: только по количеству поддержанных проектов на получение федеральных грантов для молодежи регион занял второе место в стране, получив более 100 млн рублей на их реализацию.  

"Нижний Новгород – город, куда молодые люди все чаще едут жить и учиться в вузы, с ним связывают свои планы на будущее. Ребята все чаще говорят, что здесь есть чем заняться, куда пойти, что наш город наполнен смыслами и возможностями. Уверена, у столицы Приволжья есть все необходимое, чтобы стать первой в истории Молодежной столицей России. Призываю всех нижегородцев проголосовать за наш город! Это не только престиж и шанс проведения у нас новых масштабных всероссийских мероприятий, но и возможность получить дополнительное финансирование проектов нижегородской молодежи", - подчеркнула Ольга Щетинина.

Напомним, до 10 декабря 2022 года Нижний Новгород участвует в народном голосовании за получение почетного звания "Молодежная столица России". Для того чтобы поддержать столицу Приволжья в финальном этапе всероссийского конкурса, необходимо перейти на сайт проекта Росмолодежи "Дом молодежи". Пользователям будет предложено авторизоваться в АИС "Молодежь России" либо пройти быструю регистрацию через VK ID, Госуслуги или сайт dobro.ru. 

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Теги:
Молодежь Ольга Щетинина
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