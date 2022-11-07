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Более 400 архивных дел времен Великой Отечественной войны рассекретили в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как отметил замгубернатора Нижегородской области Петр Банников, рассекреченные документы имеют научную и социокультурную значимость для государства, общества и граждан.
В частности, гриф секретности снят с протоколов пленумов нижегородских партийных организаций по повышению экономической эффективности сельскохозяйственного производства и кадровой политике в партийных организациях колхозов и совхозов.
Также рассекречены дела отделов танковой и машиностроительной, оборонной, лесной, легкой, авиационной промышленности Нижегородского обкома КП РСФСР с 1943 по 1945 год.
Кроме того, ограничительные грифы сняты с документов первичной организации КПСС Горьковского государственного университета за 1949 год.
Ранее сообщалось, что первый региональный центр консервации и реставрации книг откроется в Нижнем Новгороде 9 декабря.
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