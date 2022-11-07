Более 400 архивных дел времен Великой Отечественной войны рассекретили в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 400 архивных дел времен Великой Отечественной войны рассекретили в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Петр Банников, рассекреченные документы имеют научную и социокультурную значимость для государства, общества и граждан.

В частности, гриф секретности снят с протоколов пленумов нижегородских партийных организаций по повышению экономической эффективности сельскохозяйственного производства и кадровой политике в партийных организациях колхозов и совхозов.

Также рассекречены дела отделов танковой и машиностроительной, оборонной, лесной, легкой, авиационной промышленности Нижегородского обкома КП РСФСР с 1943 по 1945 год.

Кроме того, ограничительные грифы сняты с документов первичной организации КПСС Горьковского государственного университета за 1949 год.

Ранее сообщалось, что первый региональный центр консервации и реставрации книг откроется в Нижнем Новгороде 9 декабря.