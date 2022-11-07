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Общество

Региональная экологическая лаборатория будет запущена в Нижегородской области к концу 2023 года

08 декабря 2022 11:24  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Региональная экологическая лаборатория будет запущена в Нижегородской области к концу 2023 года. Об этом стало известно на заседании комитета по экологии и природным ресурсам Заксобрания региона.

Согласно информации, лаборатория будет восстановлена в рамках создания сети мониторинга воздуха. С помощью нее нижегородцы через мобильное приложение смогут отслеживать качество воздуха.

Как рассказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, рядом с промышленными объектами будет установлено 8 постов наблюдений за загрязнением атмосферы. В частности, они появятся в Нижнем Новгороде, Выксе, Дзержинске, Кстове и на Бору. 

Также будет оборудовано 50 малогабаритных станций в 9 городах, в систему мониторинга будут включены 4 передвижные лаборатории и информационно-аналитический центр.

Кроме того, Денис Егоров рассказал, что сейчас в Нижегородской области ведется досрочная ликвидация свалок на улице Заовражной и на Московском шоссе в Нижнем Новгороде, а также в Володарске.

Председатель комитета по экологии и природным ресурсам Заксобрания Владислав Атмахов отметил, что Нижегородской область занимает второе место в России по количеству ликвидированных свалок в границах городов. 

Ранее сообщалось, что ликвидация 660 свалок завершена в Нижегородской области в 2022 году.

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Теги:
Свалки Экология
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