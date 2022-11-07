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Общество

Четыре идеи воспитанников нижегородских детских домов получили гранты в рамках проекта "Благопредприниматель"

08 декабря 2022 12:23  [65] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Четыре идеи воспитанников нижегородских детских домов получили гранты в рамках проекта "Благопредприниматель". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, средства получили ребята из Богоявленского детского дома, Городецкого детского дома и Дзержинского санаторного детского дома.

Так, воспитанники Богоявленского детского дома презентовали идею производства тафтинговых ковров ручной работы и переделки старых вещей с помощью подручных материалов.

Дзержинский санитарный детский дом представил проект "Игра - дело серьезное", направленный на создание настольных игр, развивающих эмоциональный интеллект ребенка, поддерживающих умственную деятельность пожилых людей, а также позволяющих сплотить приемных детей и их родителей.

Воспитанница Городецкого детского дома рассказала жюри о проекте "Клининговая команда "Чистый дом". В рамках него пожилым людям и инвалидам оказывается помощь в уборке.

Общая сумма выигранных нижегородцами грантов составила более 200 млн рублей.

Ранее сообщалось, что около 200 нижегородских молодых предпринимателей получили гранты до 500 тысяч рублей.

Также напомним, что почти 90 заявок подано на конкурс молодежных проектов "Молодой Нижний".

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Теги:
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