Дополнительный показ ледового мюзикла "Аленький цветочек" пройдет в Нижнем Новгороде 23 декабря Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дополнительный показ ледового мюзикла "Аленький цветочек" пройдет в Нижнем Новгороде 23 декабря. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, дополнительный показ мюзикла с участием олимпийских чемпионов - Алины Загитовой и Дмитрия Соловьёва пройдет в 16:00 во Дворце спорта "Нагорный".

Билеты можно приобрести по ссылке.

Напомним, что ледовое шоу пройдет в рамках "Губернаторской елки". Для детей-сирот, ребят с ограниченными возможностями здоровья, эвакуированных из ДНР, многодетных семей, а также детей, чьи отцы находятся в зоне СВО, будут организованы два социальных показа, а для всех желающих шоу будет доступно 22 и 23 декабря.

С полной программой новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде можно ознакомиться по ссылке.