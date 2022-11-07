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Общество

Ледовый мюзикл "Аленький цветочек" смогут увидеть нижегородцы в рамках Губернаторской ёлки

29 ноября 2022 18:02  [140] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович 29 ноября презентовал программу новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде.

Он рассказал, что в этом году больших массовых гуляний не планируется, зато добавятся локальные и благотворительные мероприятия.

По традиции в Нижнем Новгороде пройдёт Губернаторская ёлка, в рамках которой строятся ледовые шоу.

В частности, для детей-сирот, ребят с ограниченными возможностями здоровья, эвакуированных из ДНР, многодетных семей, а также детей, чьи отцы находятся в зоне СВО будут организованы два социальных показа шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек". В нём примут участие талантливые фигуристы - в том числе, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Алина Загитова и Дмитрий Cоловьёв. Всего на эти ледовые представления приглашены более 6 тысяч человек.

В КРК "Нагорный" мюзикл смогут увидеть все желающие. Для них будет организовано три общедоступных показа - 22 декабря в 19:00, 23 декабря в 19:00. Время третьего будет объявлено дополнительно. Билеты можно приобрести по ссылке.

Для организованных групп школьников будет предусмотрена скидка в 50%.

Напомним, что новогодние мероприятия на Нижегородской ярмарке пройдут с 16 декабря по 15 января. Там жителей и гостей Нижнего Новгорода будут ждать базар, каток, а также резиденция Деда Мороза.

Кроме того, на улицах Нижнего Новгорода в новогодние каникулы состоятся сольные выступления музыкантов. Нижегородские "Заповедные кварталы" также подготовили специальную программу к Новому году.

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Теги:
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