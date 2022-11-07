Нацпроекты — людям
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Глеб Никитин - о "Школе 800" в Верхних Печёрах
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
08 декабря 2022 14:07  [48] "Открытие Авто": сразу 14 популярных моделей автомобилей с пробегом подешевели в ноябре
08 декабря 2022 13:54  [75] Информационный сервис для промышленников "Станкофонд" запустят в Нижегородской области в 2023 году
08 декабря 2022 12:17  [92] ВТБ в 2022 году выплатил вкладчикам более 400 млрд рублей процентного дохода
08 декабря 2022 11:07  [144] Скорость мобильного интернета в жилых комплексах Нижнего Новгорода выросла благодаря запуску новых базовых станций МегаФон
07 декабря 2022 18:32  [338] Кластер производителей детских товаров появится в Нижегородской области
07 декабря 2022 17:10  [172] ВТБ поможет рассчитать положенные соцвыплаты онлайн
07 декабря 2022 16:02  [172] ВТБ в ПФО увеличил выдачи автокредитов в ноябре на 12%
07 декабря 2022 14:58  [165] ВТБ нарастил продажи розничных кредитов на четверть
07 декабря 2022 14:10  [175] Клиент банка "Открытие" выиграла престижный международный конкурс проектов женщин-предпринимателей
07 декабря 2022 13:06  [178] ВТБ: в 2022 году клиенты в среднем размещали на вклады 560 тыс. рублей
Бизнес

Информационный сервис для промышленников "Станкофонд" запустят в Нижегородской области в 2023 году

08 декабря 2022 13:54  [75] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Информационный сервис для промышленников "Станкофонд" запустят в Нижегородской области в первом квартале 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, с помощью него предприятия смогут узнать наличие свободных производственных мощностей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что цифровые сервисы значительно ускорят и упростят процесс создания новых кооперационных цепочек.

По словам замгубернатора Андрея Саносяна, поиск новых партнеров и создание импортозамещающих производств – в числе важнейших задач, которые сейчас стоят перед регионом. Для этого был создан Центр импорта и импортозамещения, который сейчас работает более чем с 300 предприятиями. Также начал работу "СделаемвРоссии.рф" а в ближайшее время будет запущен "Станкофонд".

Руководитель Центра импорта и импортозамещения Андрей Кузнецов пояснил, что предприятия смогут разместить в системе информацию о доступных промышленных средствах производства, коммунальной технике, строительном, сельскохозяйственном и прочем оборудовании. Для этого достаточно указать наименование оборудования, его характеристики и доступность.

Платформа "Станкофонд" станет частью цифровой экосистемы импортозамещения "СделаемвРоссии.рф".

Сейчас на портале "СделаемвРоссии.рф" уже зарегистрировано около 300 компаний.

Ранее сообщалось, что региональный форум "Технологический суверенитет и импортозамещение: Выбирай своё" состоялся в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph