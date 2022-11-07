Информационный сервис для промышленников "Станкофонд" запустят в Нижегородской области в 2023 году Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Информационный сервис для промышленников "Станкофонд" запустят в Нижегородской области в первом квартале 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, с помощью него предприятия смогут узнать наличие свободных производственных мощностей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что цифровые сервисы значительно ускорят и упростят процесс создания новых кооперационных цепочек.

По словам замгубернатора Андрея Саносяна, поиск новых партнеров и создание импортозамещающих производств – в числе важнейших задач, которые сейчас стоят перед регионом. Для этого был создан Центр импорта и импортозамещения, который сейчас работает более чем с 300 предприятиями. Также начал работу "СделаемвРоссии.рф" а в ближайшее время будет запущен "Станкофонд".

Руководитель Центра импорта и импортозамещения Андрей Кузнецов пояснил, что предприятия смогут разместить в системе информацию о доступных промышленных средствах производства, коммунальной технике, строительном, сельскохозяйственном и прочем оборудовании. Для этого достаточно указать наименование оборудования, его характеристики и доступность.

Платформа "Станкофонд" станет частью цифровой экосистемы импортозамещения "СделаемвРоссии.рф".

Сейчас на портале "СделаемвРоссии.рф" уже зарегистрировано около 300 компаний.

Ранее сообщалось, что региональный форум "Технологический суверенитет и импортозамещение: Выбирай своё" состоялся в Нижнем Новгороде.