Региональный форум "Технологический суверенитет и импортозамещение: Выбирай своё" состоялся в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Региональный форум "Технологический суверенитет и импортозамещение: Выбирай своё" состоялся 6 декабря в Нижнем Новгороде на площадке технопарка "Анкудиновка". Мероприятие было организовано в рамках проекта партии "Единая Россия" по импортозамещению и индустриализации "Выбирай своё".

Открывая форум, региональный координатор партпроекта "Выбирай своё", председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев отметил, что Нижегородская область занимает лидирующие позиции среди регионов страны по импортозамещению. Уже принято несколько пакетов мер поддержки, однако в условиях санкций необходимо действовать на опережение и создавать условия для ещё более интенсивного развития отечественной промышленности.

"Цель форума – продемонстрировать имеющиеся ресурсы и потенциал предприятий региона, выявить возможные "болевые точки" и найти оптимальные варианты их проработки", – сказал спикер городской Думы, обращаясь к участникам форума.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, поиск новых партнёров и создание импортозамещающих производств – одни из важнейших задач, которые сейчас стоят перед регионом.

"За 10 месяцев 2022 года общий объём отгруженной продукции по промышленности в целом составил 1,33 триллиона рублей, что на 13% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Более 90% этого объёма составила продукция обрабатывающих производств. Очевидно, что промышленность – это одна из основных отраслей экономики, влияние санкций на которую оказалось ощутимым. Многие предприятия столкнулись с ограничениями по поставкам целого ряда комплектующих из-за рубежа. Для решения этих проблем проводится серьёзная работа по поиску потенциальных поставщиков комплектующих из стран, отказавшихся от введения санкций, и снижению административных барьеров для её беспрепятственного ввоза и использования. В то же время основной расчет идёт на собственные резервы – возобновлено и усилено направление импортозамещения. Это основной приоритет развития промышленности региона в настоящее время. Мы одними из первых в стране создали Центр импорта и импортозамещения. Сейчас Центр работает более чем с 300 нижегородскими компаниями. Также идёт активное взаимодействие с бизнесом из других регионов. Уже подписано около 60 соглашений", - сказал Андрей Саносян.

Координатор федерального партийного проекта "Выбирай своё", первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов в формате видеоконференции обратился к собравшимся.

"За время работы проекта "Выбирай своё" мы выстроили систему защиты прав и поддержки предпринимателей, консолидировали вокруг себя общественные организации, представителей экспертного сообщества, чтобы понять и тщательно проработать законодательные инициативы, которые необходимы, в первую очередь, предпринимателям", – сказал он.

Также в формате видеоконференции с приветственным словом выступил ответственный секретарь Бюро Высшего совета партии "Единая Россия", председатель Комиссии по опережающему социально-экономическому и научно-технологическому развитию, депутат Государственной Думы Денис Кравченко.

"Выработанные сегодня на форуме решения станут ориентирами для многих регионов России", – подчеркнул он.

В свою очередь заместитель руководителя фракции "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области Алексей Антонов отметил, что многие нижегородские предложения были оценены на федеральном уровне.

"Благодаря совместной работе с правительством области, управленческим решениям главы региона при поддержке депутатского корпуса в Нижегородской области удаётся не только стабилизировать ситуацию, а в отдельных отраслях достичь определённого роста, активизировать предпринимательскую деятельность. И эта работа ведётся постоянно, в режиме реального времени - вводятся новые инструменты, расширяются меры поддержки", - отметил Алексей Антонов.

В ходе форума в формате трёх экспертных сессий обсуждались лучшие практики по импортозамещению в Нижегородской области, вопросы технологического суверенитета в нефтехимической отрасли и перспективы создания кластера индустрии детских товаров. Модераторами площадок выступили: руководитель Центра импорта и импортозамещения Нижегородской области Андрей Кузнецов, генеральный директор ООО "Окапол" Дмитрий Огородцев, руководитель проектов Центра импорта и импортозамещения Нижегородской области Сергей Рябов.

По результатам экспертных сессий представителями органов власти и предприятий региона были сформированы предложения по улучшению делового климата области и страны, которые презентовал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По его словам, необходима систематизация работы по консолидации потребностей в импортозамещающей продукции в рамках сети Центров импортозамещения на федеральном уровне, а также введение на законодательном уровне обязательства осуществлять не менее зафиксированной доли всех закупок через механизм офсетных контрактов. В Минпромторг России будет направлено обращение с целью докапитализации программы реинжиниринга критически важных комплектующих, а в Евразийскую экономическую комиссию – обращение с целью разработки и введения упрощенной процедуры ввоза на территорию страны химических веществ.

"На мой взгляд, диалог получился очень конструктивным и содержательным. Решение вопроса создания условий для эффективной реализации программы импортозамещения лежит в плоскости законотворчества, преодоления административных барьеров, связанных с условиями долгосрочного планирования, контрактации. Нужна системная работа во всех этих плоскостях, в том числе актуализация технического регламента, государственных стандартов, корректировка требований по безопасности, которые в свое время были прописаны для позиционирования импортных поставщиков. Вместе с министерством промышленности и Центром импортозамещения все прозвучавшие предложения обобщим и будем заниматься их проработкой, что в перспективе принесет практическую пользу реальному сектору экономики Нижегородской области", – подчеркнул Олег Лавричев.

В работе форума приняли участие президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, член Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Антонина Цицулина, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Иван Разуваев, директор НАПП Александр Аносов, председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков, председатель комиссии городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству Сергей Пляскин, руководители и представители нижегородских промышленных предприятий, общественных объединений региона.